Online Safety Awareness Campaign – Language Downloads

Arabic

Choose your preferred language from list below: Arabic Pacific Islands In English Somali South Asian In English Thai

Download information in Arabic including:

– Fact Sheet (pdf)

– Media Release (pdf)

E-Safety Podcast - Ep1 - Cyberbullying - Arabic E-Safety Podcast - Ep2 - Sexting - Arabic E-Safety Podcast - Ep3 - Unwanted Contact - Arabic Your Name (required)

Your Email (required)

Δ

Cantonese

Download information in Cantonese including:

– Fact Sheet (pdf)

– Media Release (pdf)

E-Safety Podcast - Ep1 - Cyberbullying - Cantonese E-Safety Podcast - Ep2 - Sexting - Cantonese E-Safety Podcast - Ep3 - Unwanted Contact - Cantonese Your Name (required)

Your Email (required)

Δ

Dari

Download information in Dari including:

– Fact Sheet (pdf)

– Media Release (pdf)

E-Safety Podcast - Ep1 - Cyberbullying - Dari E-Safety Podcast - Ep2 - Sexting - Dari E-Safety Podcast - Ep3 - Unwanted Contact - Dari Your Name (required)

Your Email (required)

Δ

Dinka

Download information in Dinka including:

– Fact Sheet (pdf)

– Media Release (pdf)

E-Safety Podcast - Ep1 - Cyberbullying - Dinka E-Safety Podcast - Ep2 - Sexting - Dinka E-Safety Podcast - Ep3 - Unwanted Contact - Dinka Your Name (required)

Your Email (required)

Δ

Farsi

Download information in Farsi including:

– Fact Sheet (pdf)

– Media Release (pdf)

E-Safety Podcast - Ep1 - Cyberbullying - Farsi E-Safety Podcast - Ep2 - Sexting - Farsi E-Safety Podcast - Ep3 - Unwanted Contact - Farsi Your Name (required)

Your Email (required)

Δ

Filipino

Download information in Filipino including:

– Fact Sheet (pdf)

– Media Release (pdf)

E-Safety Podcast - Ep1 - Cyberbullying - Filipino E-Safety Podcast - Ep2 - Sexting - Filipino E-Safety Podcast - Ep3 - Unwanted Contact - Filipino Your Name (required)

Your Email (required)

Δ

Hazaragi

Download information in Hazaragi including:

– Fact Sheet (pdf)

– Media Release (pdf)

E-Safety Podcast - Ep1 - Cyberbullying - Hazaragi E-Safety Podcast - Ep2 - Sexting - Hazaragi E-Safety Podcast - Ep3 - Unwanted Contact - Hazaragi Your Name (required)

Your Email (required)

Δ

Khmer

Download information in Khmer including:

– Fact Sheet (pdf)

– Media Release (pdf)

E-Safety Podcast - Ep1 - Cyberbullying - Khmer E-Safety Podcast - Ep2 - Sexting - Khmer E-Safety Podcast - Ep3 - Unwanted Contact - Khmer Your Name (required)

Your Email (required)

Δ

Korean

Download information in Korean including:

– Fact Sheet (pdf)

– Media Release (pdf)

E-Safety Podcast - Ep1 - Cyberbullying - Korean E-Safety Podcast - Ep2 - Sexting - Korean E-Safety Podcast - Ep3 - Unwanted Contact - Korean Your Name (required)

Your Email (required)

Δ

Mandarin

Download information in Mandarin including:

– Fact Sheet (pdf)

– Media Release (pdf)

E-Safety Podcast - Ep1 - Cyberbullying - Mandarin E-Safety Podcast - Ep2 - Sexting - Mandarin E-Safety Podcast - Ep3 - Unwanted Contact - Mandarin Your Name (required)

Your Email (required)

Δ

Pacific Islands

Download information in English including:

– Fact Sheet (pdf)

– Media Release (pdf)

E-Safety Podcast - Ep1 - Cyberbullying - Pacific Islands E-Safety Podcast - Ep2 - Sexting - Pacific Islands E-Safety Podcast - Ep3 - Unwanted Contact - Pacific Islands Your Name (required)

Your Email (required)

Δ

Somali

Download information in Somali including:

– Fact Sheet (pdf)

– Media Release (pdf)

E-Safety Podcast - Ep1 - Cyberbullying - Somali E-Safety Podcast - Ep2 - Sexting - Somali E-Safety Podcast - Ep3 - Unwanted Contact - Somali Your Name (required)

Your Email (required)

Δ

South Asian

Download information in English including:

– Fact Sheet (pdf)

– Media Release (pdf)

E-Safety Podcast - Ep1 - Cyberbullying - South Asian E-Safety Podcast - Ep2 - Sexting - South Asian E-Safety Podcast - Ep3 - Unwanted Contact - South Asian Your Name (required)

Your Email (required)

Δ

Thai

Download information in Thai including:

– Fact Sheet (pdf)

– Media Release (pdf)

E-Safety Podcast - Ep1 - Cyberbullying - Thai E-Safety Podcast - Ep2 - Sexting - Thai E-Safety Podcast - Ep3 - Unwanted Contact - Thai Your Name (required)

Your Email (required)

Δ

Turkish

Download information in Turkish including:

– Fact Sheet (pdf)

– Media Release (pdf)

E-Safety Podcast - Ep1 - Cyberbullying - Turkish E-Safety Podcast - Ep2 - Sexting - Turkish E-Safety Podcast - Ep3 - Unwanted Contact - Turkish Your Name (required)

Your Email (required)

Δ

Vietnamese

Download information in Vietnamese including:

– Fact Sheet (pdf)

– Media Release (pdf)